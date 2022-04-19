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Компания McKinsey перестала обслуживать российских клиентов

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Американская консалтинговая компания McKinsey объявила о прекращении обслуживания российских клиентов из-за спецоперации РФ по защите Донбасса. Об этом говорится в заявлении компании.

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«Все обслуживание клиентов в России прекращено с 15 апреля 2022 года», — приводит телеканал «360» сообщение пресс-службы McKinsey.

Решение в McKinsey объяснили «стремлением компании выполнить обязательства, взятые на себя 3 марта». Офис компании в РФ остается открытым в целях поддержки коллег McKinsey в стране.

Компания, специализирующаяся на задачах стратегического управления, 3 марта приостановила оказание услуг российским госкомпаниям, уточняет REGNUM. Тогда же сообщалось, что оставшиеся обязательства McKinsey в России будут завершены, все обслуживание клиентов в стране будет приостановлено.

О приостановке работы в РФ недавно заявила сеть французской косметики L’Occitane. Компания закрыла все магазины и интернет-площадки.

Испанская сеть RIU Hotels & Resorts с 13 апреля перестала сотрудничать с российским рынком. В АТОР отметили, что с 13 апреля и до дальнейшего уведомления новые бронирования приниматься не будут. Международная сеть закрыла доступ к своему сайту из России в связи с прекращением приема бронирований.

С 5 апреля пользователи онлайн-сервиса по аренде жилья Airbnb из России и Белоруссии не могут пользоваться услугами компании. 4 марта глава Airbnb Брайан Чески сообщил о временной приостановке деятельности онлайн-сервиса на территории России и Белоруссии.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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