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Airbnb запретила бронирование для пользователей из РФ и Белоруссии

Airbnb убрала возможность бронирования для пользователей из России и Белоруссии
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Пользователи онлайн-сервиса по аренде жилья Airbnb из России и Белоруссии теперь не могут пользоваться услугами компании. Об этом в понедельник, 4 апреля, говорится в сообщении, размещенном на сайте сервиса.

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«Компания Airbnb приостановила деятельность в России и Белоруссии. Это означает, что бронирование жилья и впечатлений в России и Белоруссии прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было», — отметили в сервисе.

Также уточняется, что все бронирования из этих двух стран, начинающиеся 4 апреля и позже, отменены.

Ранее, 4 марта, глава Airbnb Брайан Чески сообщил о временной приостановке деятельности онлайн-сервиса на территории России и Белоруссии.

В этот же день с помощью сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com стало невозможно забронировать какие-либо объекты размещения внутри РФ. В оповещении при попытке выбрать жилье было указано: «Нет вариантов, соответствующих вашим критериям поиска». На следующий день в пресс-службе Booking.com сообщили «Известиям», что сервис временно прекратил деятельность на территории России в связи со сложностью ведения турбизнеса.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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