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Зеленский утверждает, что началась «битва за Донбасс»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале «битвы за Донбасс». Об этом говорится в его сообщении, опубликованном в понедельник, 18 апреля, в Telegram-канале.

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Он также отметил значительное сосредоточение российских войск в районах Донбасса и давнюю подготовку к наступлению.

Ранее, 17 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский должен незамедлительно отвести войска из Донецкой и Луганской народных республик, а также признать Крым российским.

Спикер ГД напомнил, что Зеленский неоднократно говорил о готовности обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма, если будут прекращены военные действия, а российские войска отведены.

Володин подчеркнул, что со своей стороны Россия выполнила эти обязательства, однако после этого произошла провокация в Буче и другие инсценировки. При этом Киев, по его мнению, хочет выиграть время, одновременно получая военную помощь от НАТО.

В частности, 17 апреля сообщалось, что на Украину начала прибывать новая партия оружия и техники в рамках последнего пакета военной помощи на сумму $800 млн от администрации президента США Джо Байдена.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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