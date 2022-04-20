Снежная душа: чему учат детей оленеводов

«Мэрлэнкэ» — сезонная кочевая школа, созданная четыре года назад в Эвено-Бытантайском районе Якутии. Здесь дети оленеводов осваивают не только традиционную школьную программу, но и перенимают опыт предков. Как проходят уроки в кочевой школе — в фотогалерее «Известий»