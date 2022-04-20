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Снежная душа: чему учат детей оленеводов

Как проходят уроки в кочевой школе
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Сезонная кочевая школа «Мэрлэнкэ» в Якутии
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
«Мэрлэнкэ» — сезонная кочевая школа, созданная четыре года назад в Эвено-Бытантайском районе Якутии. Здесь дети оленеводов осваивают не только традиционную школьную программу, но и перенимают опыт предков. Как проходят уроки в кочевой школе — в фотогалерее «Известий»
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Сезонная кочевая школа «Мэрлэнкэ» в Якутии
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Образовательный процесс здесь проходит в привычных для детей условиях
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Сезонная кочевая школа «Мэрлэнкэ» в Якутии
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Отопление в возведенных прямо на снегу классных комнатах — печное
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Сезонная кочевая школа «Мэрлэнкэ» в Якутии
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
В остальном уроки математики здесь проходят так же, как и во всех остальных школах страны
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Сезонная кочевая школа «Мэрлэнкэ» в Якутии
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Одна из особенностей местной программы —занятия по изготовлению народных украшений
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Сезонная кочевая школа «Мэрлэнкэ» в Якутии
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Народные традиции изучают и на уроках природоведения
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Сезонная кочевая школа «Мэрлэнкэ» в Якутии
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Преподаватель демонстрирует ученицам, как надо выделывать шкуры
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Сезонная кочевая школа «Мэрлэнкэ» в Якутии
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Каждый ребенок должен уметь делать украшения из костей оленя
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Сезонная кочевая школа «Мэрлэнкэ» в Якутии
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Кроме того, надо уметь обращаться и с живыми животными
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Сезонная кочевая школа «Мэрлэнкэ» в Якутии
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Самое веселое занятие — гонки на оленях
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Сезонная кочевая школа «Мэрлэнкэ» в Якутии
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Школьники, коме того, помогают взрослым с заготовкой дров для стойбища
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Сезонная кочевая школа «Мэрлэнкэ» в Якутии
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Старшеклассники изучают с оленеводом устройство саней
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Сезонная кочевая школа «Мэрлэнкэ» в Якутии
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
При школе организовано детское движение под названием «Юный оленевод»
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Сезонная кочевая школа «Мэрлэнкэ» в Якутии
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Основная задача движения — сохранить традиции коренных малочисленных народов Севера
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