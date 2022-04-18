ЦБ ждет возвращения к инфляции 4% в 2024 году

Центробанк не будет пытаться любыми методами снижать инфляцию, поскольку это помешало бы адаптироваться бизнесу. При этом ЦБ ожидает возвращения инфляции к 4% в 2024 году. Об этом заявила в понедельник, 18 апреля, глава регулятора Эльвира Набиуллина на выступлении в Госдуме.

«Мы не будем пытаться любыми методами вернуть ее (инфляцию. — Ред.) ниже — это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее, дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции», — сказала она.

Глава регулятора отметила, что этот период может сопровождаться всплеском цен на отдельные товары, поэтому инфляция будет выше цели. При этом она подчеркивает, что всплеск цен на отдельные товары во многом будет связан с низким предложением.

«Такой период адаптации необходимо будет пройти, однако инфляция не должна стать неконтролируемой, которая может обесценить сбережения и доходы людей», — добавила она.

По словам Набиуллиной, ЦБ будет проводить такую денежно кредитную политику, которая вернет инфляцию к цели в разумные обозримые сроки, но не слишком резко. При этом она обратила внимание, что рассчитывают вернуться где-то к 4% в 2024 году.

Ранее в этот день Эльвира Набиуллина заявляла, что из-за введения санкций российскую экономику ждет непростой период структурных изменений.

18 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам сказал, что инфляция в России сейчас стабилизируется. При этом отметил, что за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли, на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%.

13 апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года может достичь 20%. Ранее, 11 апреля, первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов рассказал, что российская экономика сможет вернуться к уровню конца 2021-го уже через год. Он также отметил, что инфляция в России с начала года составляет около 10% и в стране не ожидается никакого дефолта.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса.

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