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В Госдуме отреагировали на обращение Медведчука с просьбой обменять его

Депутат Белик: обращение Медведчука надо воспринимать как сказанное под дулом автомата
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Просьбу главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука обменять его на украинских военнопленных стоит воспринимать как «сказанное под дулом автомата». Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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«Слова Виктора Медведчука надо воспринимать как сказанное под дулом автомата. Другие установки в данной ситуации вряд ли могут быть. Человек долгое время находится под моральным и, с большой долей вероятности, физическим давлением. Естественно, он озвучивает то, что ему позволено озвучивать, и сам надеется на хотя бы какое-то разрешение ситуации», — подчеркнул он.

Как отметил депутат, видеообращение человека, оказавшегося в застенках службы безопасности Украины (СБУ), вызывает ассоциацию с теми видео, которые записывают попавшие в плен к террористам люди, добавив, оценку произошедшему надо давать именно с такой точки зрения.

Также Белик напомнил, что обмен Медведчука на военнопленных изначально был в планах у киевского режима.

«При этом мы не должны забывать, что Медведчук — украинский политик, он не гражданин РФ, а нам в первую очередь необходимо думать о наших солдатах и офицерах, которых посредством обмена нужно возвращать домой», — заключил политик.

Ранее в этот день СБУ опубликовала видеообращение взятого в плен Медведчука, в котором он обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с предложением обменять его на «защитников Мариуполя и жителей».

15 апреля жена Медведчука Оксана Марченко в ходе пресс-конференции в Москве сообщила о наличии доказательств пыток в отношении арестованных со стороны украинских силовиков. По ее словам, посмотрев на обнародованные снимки политика, можно убедиться, что он подвергался пыткам со стороны сотрудников СБУ.

Помимо этого, она заявила, что что Зеленский никак не отреагировал на ее обращение с требованием освободить супруга.

О задержании Медведчука 12 апреля сообщил Зеленский: он разместил в своем Telegram-канале фотографию похожего на Медведчука мужчины, данные подтвердила СБУ. Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных военных ВСУ.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении Медведчука и в связи с выдвигаемыми требованиями о его обмене на украинских военнопленных.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что глава политсовета партии ОПЗЖ никогда не имел закулисных отношений с РФ.

В отношении задержанного политика на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под ареста. Позже его адвокат опровергла эту информацию, сообщив, что политик был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за угроз в его адрес со стороны радикальных националистических группировок.

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