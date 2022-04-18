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Путин обсудил ближневосточное урегулирование с лидером Палестины

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Президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с лидером Палестины Махмудом Аббасом ситуацию в Восточном Иерусалиме. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

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«Обсуждена проблематика ближневосточного урегулирования в контексте эскалации напряженности на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Выражена надежда, что это не перерастет в масштабное палестино-израильское противостояние. Подчеркнута важность перезапуска прямого диалога Палестины с Израилем, в частности, под эгидой «квартета» международных посредников», — говорится в сообщении.

Ранее, 15 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил беспокойство в связи с беспорядками на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима. Он призвал сохранять статус-кво в районах святых мест.

Тогда же палестинский Красный Полумесяц сообщил, что более 340 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными в Иерусалиме и на Западном берегу.

14 апреля стало известно, что в результате столкновений с израильскими военнослужащими на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме пострадали минимум 59 палестинцев. Как передало агентство Wafa, военные ворвались в мечеть после утренней молитвы, начали стрелять резиновыми пулями, применять шумовые бомбы и слезоточивый газ.

В тот же день сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержала 18 человек в районе Западного берега реки Иордан, в том числе в деревнях Балата, Хеврон и Бейт-Омер, по подозрению в терроризме. Отмечается, что в одном из поселений вспыхнул бунт: участники беспорядков использовали самодельные взрывные устройства и открыли огонь по военнослужащим ЦАХАЛа. По итогам перестрелки потерь со стороны армии не зафиксировано.

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