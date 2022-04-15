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Около 60 палестинцев пострадали от столкновений с израильской армией в мечети

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В результате столкновений с израильскими военнослужащими на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме пострадали минимум 59 палестинцев. Об этом 15 апреля сообщило агентство Wafa со ссылкой на Красный полумесяц Палестины.

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Как передало Wafa, военные ворвались в мечеть после утренней молитвы, начали стрелять резиновыми пулями, применять шумовые бомбы и слезоточивый газ.

В свою очередь, палестинцы пытались отбиваться от нападения израильтян камнями.

Красный полумесяц Палестины сообщил, что в больницы Иерусалима доставили 59 пострадавших, среди них были журналисты/

Накануне, 14 апреля, сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержала 18 человек в районе Западного берега реки Иордан, в том числе в деревнях Балата, Хеврон и Бейт-Омер, по подозрению в терроризме. Отмечается, что в одном из поселений вспыхнул бунт: участники беспорядков использовали самодельные взрывные устройства и открыли огонь по военнослужащим ЦАХАЛа. По итогам перестрелки потерь со стороны армии не зафиксировано.

31 марта Армия обороны Израиля сообщила о переброске дополнительных военных формирований на Западный берег реки Иордан для урегулирования ситуации после серии терактов.

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