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В Израиле сообщили об аресте 18 подозреваемых в терроризме

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержала 18 человек в районе Западного берега реки Иордан в рамках контртеррористической операции. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.

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«Представители силовых структур работали ночью и утром в нескольких центрах на территории округа Иудея и Самария для ареста разыскиваемых лиц и конфискации оружия, в том числе в деревнях Балата, Хеврон и Бейт-Омер», — говорится в публикации.

Отмечается, что в одном из поседений вспыхнул бунт: участники беспорядков использовали самодельные взрывные устройства и открыли огонь по военнослужащим ЦАХАЛа. По итогам перестрелки потерь со стороны армии не зафиксировано.

Накануне сообщалось, что при столкновениях с военными Израиля погиб 14-летний палестинский подросток. Инцидент произошел в районе Хусан к западу от Вифлеема.

7 апреля произошел теракт в центре Тель-Авива, в результате которого погибли два человека, 13 получили ранения, четверо находятся в критическом состоянии.

Ранее, 4 апреля стало известно о 19 пострадавших палестинцах, которые получили ранения в ходе вооруженного противостояния с ВС Израиля в одном из районов Восточного Иерусалима.

За день до этого власти Израиля сообщили об усилении потенциала армии и полиции в стране из-за повышенной террористической угрозы.

2 апреля стало известно, что израильские военные ликвидировали трех предполагаемых террористов между Дженином и Тулькармом на Западном берегу реки Иордан. Палестинские боевики были убиты в ходе перестрелки с пограничниками при попытке задержания.

Согласно версии израильской стороны, погибшие в прошлом уже совершили одно вооруженное нападение недалеко от города Тулькарм и с тех пор находились под пристальным наблюдением ШАБАК.

31 марта армия обороны Израиля сообщила о переброске дополнительных военных формирований на Западный берег реки Иордан для урегулирования ситуации после серии терактов.

29 марта сообщалось, что четыре человека убиты и один тяжело ранен в результате стрельбы в израильском городе Бней-Брак.

Издание The Times of Israel тогда отмечало, что в Израиле в ходе терактов погибли уже как минимум 11 человек за последнюю неделю.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая 2021 года. Беспорядки и протесты спровоцировало то обстоятельство, что израильские власти начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

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