Более 340 палестинцев пострадали в столкновениях с военными Израиля

Более 340 палестинцев пострадали в пятницу, 15 апреля, в столкновениях с израильскими военными в Иерусалиме и на Западном берегу, сообщил палестинский Красный полумесяц.

«Красный полумесяц оказал помощь 344 палестинцам в Иерусалиме и на Западном берегу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Иерусалиме, в частности, пострадали 154 палестинца.

14 апреля в результате столкновений с израильскими военнослужащими на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме пострадали минимум 59 палестинцев.

Как передало агентство Wafa, военные ворвались в мечеть после утренней молитвы, начали стрелять резиновыми пулями, применять шумовые бомбы и слезоточивый газ.

В свою очередь, палестинцы пытались отбиваться от нападения израильтян камнями.

Накануне, 14 апреля, сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержала 18 человек в районе Западного берега реки Иордан, в том числе в деревнях Балата, Хеврон и Бейт-Омер, по подозрению в терроризме. Отмечается, что в одном из поселений вспыхнул бунт: участники беспорядков использовали самодельные взрывные устройства и открыли огонь по военнослужащим ЦАХАЛа. По итогам перестрелки потерь со стороны армии не зафиксировано.

31 марта Армия обороны Израиля сообщила о переброске дополнительных военных формирований на Западный берег реки Иордан для урегулирования ситуации после серии терактов.