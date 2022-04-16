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Генсек ООН потребовал прекратить провокации в Иерусалиме

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил беспокойство в связи с беспорядками на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима и призвал остановить столкновения между палестинцами и израильтянами. Сообщение об этом было опубликовано в пятницу, 15 апреля, на официальном сайте организации.

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«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен ухудшением ситуации в сфере безопасности в Иерусалиме. <…> Необходимо остановить провокации на Храмовой горе, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», — передал слова Гутерриша представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Генсекретарь ООН также призвал сохранять статус-кво в районах святых мест Иерусалима.

Ранее в этот же день палестинский Красный Полумесяц сообщил, что более 340 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными в Иерусалиме и на Западном берегу. Отмечается, что в Иерусалиме, в частности, пострадали 154 палестинца.

14 апреля стало известно, что в результате столкновений с израильскими военнослужащими на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме пострадали минимум 59 палестинцев. Как передало агентство Wafa, военные ворвались в мечеть после утренней молитвы, начали стрелять резиновыми пулями, применять шумовые бомбы и слезоточивый газ.

В тот же день сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержала 18 человек в районе Западного берега реки Иордан, в том числе в деревнях Балата, Хеврон и Бейт-Омер, по подозрению в терроризме. Отмечается, что в одном из поселений вспыхнул бунт: участники беспорядков использовали самодельные взрывные устройства и открыли огонь по военнослужащим ЦАХАЛа. По итогам перестрелки потерь со стороны армии не зафиксировано.

Накануне сообщалось, что при столкновениях с военными Израиля погиб 14-летний палестинский подросток. Инцидент произошел в районе Хусан к западу от Вифлеема.

7 апреля произошел теракт в центре Тель-Авива, в результате которого погибли два человека, 13 получили ранения, четверо находятся в критическом состоянии.

Ранее, 4 апреля, стало известно о 19 пострадавших палестинцах, которые получили ранения в ходе вооруженного противостояния с ВС Израиля в одном из районов Восточного Иерусалима.

За день до этого власти Израиля сообщили об усилении потенциала армии и полиции в стране из-за повышенной террористической угрозы.

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