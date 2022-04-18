Байден лишился поддержки поколения Z

Молодежь США, которая относится к так называемому поколению Z, отказывается поддерживать курс президента своей страны Джо Байдена. Об этом свидетельствует исследование Института Гэллапа, о чем сообщил телеканал CNN..

«В первые полгода после прихода к власти Байдена поддерживали шесть из десяти представителей поколения Z (с 1997 по 2004 г.р.). К марту 2022 года этот показатель упал до 39%», — следует из результатов анализа.

Схожую тенденцию демонстрируют и представители поколения Y (1981–1996) — у них рейтинг главы Белого дома рухнул с 60% до 41%.

А вот так называемые бумеры (1946–1964) и традиционалисты (1928–1945) остаются верны своему лидеру. Среди первых он потерял в популярности только 7%, а среди вторых рейтинг Байдена не упал совершенно.

Как отмечается в исследовании, во время президентских выборов молодые люди в Соединенных Штатах обеспечили Байдену 60% голосов. Считается, что в 2020 году молодежь относились к тогда еще будущему президенту лучше, чем взрослые, так как питала надежды на скорое окончание пандемии. Однако летом 2021-го ситуация изменилась, когда в США начался рост заболеваемости. Поэтому нынешняя ситуация с потерей популярности действующего лидера представляет большую проблему для демократов на следующих выборах.

16 апреля сообщалось, что, согласно опросу молодых американцев в возрасте от 18 до 34 лет, только 21% из них одобрительно относится к деятельности Джо Байдена. При этом женщин, поддерживающих Байдена, по результатам опроса, больше, чем мужчин.

Ранее 15 апреля телеканал CNN сообщал о снижении рейтинга доверия к Джо Байдену до рекордно низких показателей. По данным обобщенного анализа опросов, которые опубликовали четыре организации за прошедшие несколько дней, уровень доверия президенту США составил 41%. А одна из них сообщает даже о 33%, что является антирекордом среди показателей предшественников Байдена за аналогичный период срока президентства.

В тот же день сообщалось, что с Байденом произошел очередной конфуз в завершение нового выступления. Окончив речь, он почему-то повернулся назад и захотел пожать руку якобы стоящим за ним людям, но там никого не оказалось, потому глава страны буквально «пожал руку» воздуху. За эту оплошность в палате представителей 79-летнему лидеру даже призвали объявить импичмент.