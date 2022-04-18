Сеченовский университет создаст цифровую диагностику рака легких

В Сеченовском университете работают над цифровым алгоритмом диагностики узловых образований в легких на основании данных компьютерной томографии (КТ). Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщает пресс-служба университета.

«Ученые Института персонализированной онкологии НЦМУ «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение» разрабатывают цифровую модель обнаружения узловых образований в легких по данным КТ с применением искусственного интеллекта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что алгоритм поможет исключить человеческий фактор при анализе данных, а также определять рак легких на ранних стадиях.

На данный момент успехи ученых заключаются в умении искусственного интеллекта распознавать подозрительные в отношении рака легких участки на КТ и дополнительно их подсвечивать.

В планах ученых довести разработку до конца, чтобы усовершенствованная технология была способна не только обнаруживать рак легких, но и давать оценку опухолевой ткани и помогать в определении оптимального лечения и прогноза у пациентов.

Как отметила директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева, использование алгоритмов искусственного интеллекта «в виде «компьютерного зрения» и нейросетей поможет врачам не упустить случаи, требующие особенного внимания».

В октябре прошлого года группа молодых ученых из СПбГУ получила частицы, которые выделяют раковые опухоли в организме человека на каждой стадии его развития. Разработка команды LightUP дешевле существующих аналогов в три раза, а точность определения болезни в сравнении со старыми методами выше в пять раз. Маркеры ученых из Санкт-Петербурга уникальны, подобных разработок нет в России и за рубежом, считают авторы проекта.

Созданные частицы вводятся в кровоток человека, цепляются за раковые опухоли и под воздействием света выделяют больные клетки. Такие метки показывают небольшие участки реальной локализации, позволяя сохранить большую часть здоровых тканей.