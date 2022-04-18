Психолог заявила о негативных последствиях «токсичного позитива»

Напускная или, так называемая токсичная, жизнерадостность может не только разрушить отношения с близкими людьми, но и привести к проблемами со здоровьем и психикой. Об этом рассказала психолог и кандидат наук Сюзанна Деджес-Уайт в статье Psychology Today.

«Несмотря на то, что оптимизм в отношении будущего может быть ключом к благополучию, отказ признать факты сложной ситуации (в настоящем — Ред.) может фактически поставить под угрозу наше физическое и эмоциональное здоровье», — отметила она.

Психолог объяснила, что под токсичным позитивом подразумевается стремление слепо сохранять позитивный настрой в независимости от того, какие бы ужасные и сложные вещи ни происходили в жизни.

По ее словам, подавление эмоций может привести к ухудшению здоровья, в частности, может повысить кровяное давление и частоту сердечных сокращений, увеличить риск метаболических заболеваний и даже увеличить риск ожирения.

К тому, продолжила кандидат наук, необходимо помнить, что подавленные сейчас эмоции могут проявиться в неподходящей обстановке.

«Если мы проводим дни, притворяясь, что «все в порядке», мы можем проводить вечера раздражительными или вспыльчивыми с людьми, которые нам больше всего нужны в жизни», — уточнила Деджес-Уайт.

Кроме того, привычка подавлять эмоции может привести к тому, что чувства и глубинные переживания других людей будут представляться как что-то незначительное, отсюда рождается неспособность проявить сочувствие, уважение к другому.

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