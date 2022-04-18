Экс-президент Чехии осудил осудил русофобию европейцев

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус считает, что за текущим положительным отношением европейцев к Украине может скрываться «ненависть к России». Об этом он заявил в четверг, 14 апреля, порталу iDNES.cz.

По его словам, он не помнит, чтобы до начала спецоперации РФ по защите Донбасса украинцы пользовались симпатией европейцев. Он также осудил примеры русофобии в Европе.

«Мне всегда было очень стыдно, когда я видел, как чехи обходятся с украинскими, легальными и нелегальными, мигрантами, работавшими у нас», — сказал Клаус.

Экс-президент подчеркнул, что теперь все буквально излучают любовь к украинцам. Он подчеркнул, что это может быть признаком двойных стандартов.

Клаус также выразил уверенность в том, что ни любовь, ни ненависть не помогут урегулировать конфликт. По его мнению, на первый план должен выйти разум и холодный прагматизм.

«Не видим ли конфликт Запада с Россией, в котором Украина оказалась несчастным, но удобным объектом? Я уверен, что Запад и Россия должны сесть за стол переговоров как можно скорее», — подытожил он.

15 апреля глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев сообщил, что международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ, не реагируют должным образом на проявления русофобии в Европе.

По его словам, россияне оказались в положении травимого народа. Он подчеркнул, что Россия прилагает усилия для защиты своих граждан за рубежом, однако очень сложно изменить эту «ксенофобскую, расистскую атмосферу».

12 апреля глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что гонения русскоязычного населения в Европе свидетельствуют о развале псевдодемократии в этих странах. По его словам, ситуация на Украине обнажила «истинное лицо марионеток США», которые проявили свою варварскую сущность.

До этого, 1 апреля, в МИД России сообщили, что Москва работает над докладом о проявлении русофобии и нарушениях прав россиян за рубежом на фоне спецоперации России по защите Донбасса. В ведомстве указали, что документ раскроет беспрецедентную русофобскую кампанию, которая развернулась в мире.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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