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У выстрелившего в сотрудника МЧС пенсионера изъяли самодельное оружие

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У выстрелившего в сотрудника МЧС пенсионера изъяли две единицы самодельного оружия, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

В Одинцово 80-летний пенсионер застрелил сотрудника МЧС. Главное

Пенсионеру проведут психолого-психиатрическую экспертизу, сейчас он находится на допросе.

Следователи планируют назначение СМЭ (судебно-медицинскую экспертизу, генетическую, баллистическую и психолого-психиатрической экспертизы.

«В ходе осмотра следователем изъято два самодельных стреляющих устройства, фрагмент двери с пулевым отверстием, охотничьи патроны в количестве 21 шт. и другие предметы», — сообщила она.

Днем в воскресенье житель Одинцово затащил к себе в квартиру стропы страховки промышленного альпиниста и зажал их окнами, не давая тому спуститься. Подозреваемый отказался выйти из квартиры, в результате полицией было принято решение вскрыть дверь.

В этот момент пенсионер выстрелил через дверь и попал в сотрудника МЧС, который помогал правоохранителям. Спасатель скончался. Позже пенсионера задержали.

По факту убийства сотрудника МЧС возбуждено уголовное дело. Как рассказал «Известиям» источник, застреливший спасателя пенсионер состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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