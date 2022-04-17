В Одинцово 80-летний пенсионер застрелил сотрудника МЧС. Главное

В подмосковном городе Одинцово пенсионер открыл стрельбу и смертельно ранил сотрудника МЧС.

Начало конфликта

Днем в воскресенье 80-летний мужчина затащил к себе в квартиру сотрудника коммунальных служб — промышленного альпиниста, мывшего окна многоквартирного дома на Рябиновой улице.

Пенсионер в течение двух часов удерживал мужчину, угрожая ему оружием. Альпинист уличил момент и смог вызвать полицию. Покинуть квартиру сотрудник коммунальных служб смог самостоятельно до прибытия экстренных служб.

Стрельба

Прибывшие на место сотрудники полиции и МЧС попытались уговорить агрессивного мужчину сдаться, однако пенсионер отказался открывать дверь.

При попытке ее вскрыть 80-летний мужчина открыл огонь. Через дверь он ранил 38-летнего сотрудника МЧС. Пострадавший скончался на месте.

Полицейским удалось задержать стрелявшего. На кадрах задержания видно, что пожилого мужчину посадили в автомобиль скорой помощи.

Психические расстройства

По словам источника, разрешения на оружие у пенсионера не было. Выстрел в спасателя он совершил, предположительно, из самодельного ружья. На опубликованных из его квартиры фотографиях видно, что выстрел был сделан через дверь.

По факту убийства сотрудника МЧС возбуждено уголовное дело. Как рассказал «Известиям» источник, застреливший спасателя пенсионер состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Пенсионер ранее уже пугал соседей неадекватным поведением. Он известен среди соседей странным поведением. По словам источника, мужчина вдовец и после потери жены начал злоупотреблять алкоголем, с чем и связывают его неадекватное поведение.