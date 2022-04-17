Власти Харькова отреагировали на снос памятника маршалу Жукову

Власти Харькова разбираются с ситуацией вокруг сноса памятника советскому маршалу Георгию Жукову. Об этом в воскресенье украинскому изданию «Суспільне. Новини» («Общественное. Новости») сообщила глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий. Обстоятельства инцидента выясняются.

«Около 11:00 подъехали две машины с военными. Сняли бюст, вывезли все куда-то. Сейчас все тихо, мы разбираемся», — сказала она.

Ранее 17 апреля «Страна.ua» сообщила, что в городе украинские националисты демонтировали памятник советскому полководцу. Издание со ссылкой на лидера харьковского нацкорпуса Константина Немичева рассказало, что это сделало спецподразделение «Кракен» (относится к националистической группировке «Азов»).

С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В том числе он предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Накануне, 16 апреля, мэр Львова Андрей Садовой заявил о том, что в городе планируют переименовать улицы, названные именами русских деятелей. По мнению уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, улицы города могут получить имена деятелей нацистской Германии. Также она отметила, что в России не переименовываются улицы и достопримечательности, связанные с украинской культурой.

Днем ранее горсовет украинской столицы переименовал сквер Дружбы Киева и Москвы в сквер Героев Мариуполя. До этого мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе демонтируют указатели российских городов с памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров на Думской площади.