Эксперт рассказал о новой волне мошенничества в интернете

Сбербанк ожидает новую волну атак мошенников на россиян. Об этом рассказал в интервью «РИА Новости» зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Колоссальные деньги, которые крутятся в этой индустрии, постоянно заставляют мошенников придумывать новые схемы обмана. Высока вероятность, что мошенники вернутся к техническим средствам атаки на граждан: начнут создавать поддельные вредоносные приложения и размещать ссылки на их скачивание», — рассказал эксперт.

Он обратил внимание на то, что Сбербанк уже начал фиксировать на сайтах объявлений предложения о продаже айфонов «с установленным приложением Сбербанка, обновленным до последней версии».

Кузнецов предостерегает, что нельзя забывать и про телефонные звонки: они по-прежнему будут активно совершаться.

Днем ранее зампред правления Сбербанка заявил о том, что мошенники начали активнее создавать в интернете фальшивые магазины, в которых можно «дешево купить» якобы дефицитный товар. Он порекомендовал делать покупки только в проверенных магазинах, а перед использованием нового сервиса или сайта внимательно изучить его: проверить, совпадают ли бренд, указанный на главной странице, и название сайта в адресной строке. Не лишним будет и поискать отзывы о магазине в интернете.

15 апреля специалист по мобильным киберугрозам рассказал о мошенниках, которые создают приложения с вредоносным ПО под видом официальных программ. Чтобы обезопасить себя от утечки важных данных, пользователям рекомендуют использовать только официальные источники для скачивания и не давать лишних разрешений приложениям в настройках телефона.