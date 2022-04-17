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Зеленский назвал условие для обсуждения с Россией статус Крыма

Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать с Россией НАТО и Крым после вывода войск
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Киев готов обсуждать с Москвой отказ украинской стороны от вступления в Североатлантический альянс (НАТО) и вопрос статуса Крыма только после прекращения российской спецоперации. Об этом в субботу, 16 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью местным СМИ.

Спецоперация в Донбассе 16 апреля. Текстовая трансляция
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Украинский лидер уточнил, что эти вопросы необходимо «разбить на нормальные шаги, медленные, спокойные».

«Есть гарантии безопасности, мы хотим. Есть вопрос НАТО, давайте говорить. Есть вопрос Крыма, мы понимаем, что, когда выстрелов нет, давайте переходить и говорить про это. Это нормальный шаг. Я считаю, нормальный. Будем говорить и обязаны решить. Но после того, как выстрелов нет и отведена техника», — заявил Зеленский.

По словам президента Украины стороны расходятся в понимании шагов к обсуждению определенных вопросов. В частности, уточнил Зеленский, Москвы в первую очередь хочет добиться принятия нейтрального статуса территорий, а затем будет отводить войска. Позиция Украины же диаметральная.

«Ты говоришь, сначала нейтральный статус, а потом отведем технику, а мы говорим, про какой статус можно говорить, если тут стоит техника, кто из гарантов безопасности это подпишет?» — подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский заявлял, что для урегулирования украинского конфликта, в рамках которого спорными остаются вопросы статуса Донбасса и Крыма, потребуется больше, чем одна встреча между руководством Москвы и Киева.

Ранее, 7 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская сторона представила новый проект соглашения с Россией, в нем налицо отход от озвученных на переговорах в Стамбуле предложений. В частности, Украина предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече лидеров двух стран, Россия считает этот замысел неприемлемым.

5 апреля глава МИД РФ указал на то, что украинская сторона пытается прервать переговорный процесс и выдвинуть новые условия взамен прежних договоренностей.

По словам министра, предложения Украины показали «существенный прогресс» в реалистичном осознании статуса территорий Донбасса и Крыма, однако провокация в городе Буча стала попыткой прерывания переговорного процесса со стороны Киева. Как убежден Лавров, всё это приведет к тому, что переговорный процесс придется начинать сначала, а нынешние переговоры повторят судьбу Минских договоренностей.

Во дворце Долмабахче в турецком Стамбуле 29 марта прошли переговоры Москвы и Киева, они продлились около трех часов. Как 30 марта рассказал глава российской делегации Владимир Мединский, в ходе переговоров украинская делегация передала зафиксированные принципы возможного будущего соглашения, предусматривающие отказ от вступления в НАТО. Кроме того, Киев готов отказаться от владения, приобретения и разработки различных видов оружия массового поражения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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