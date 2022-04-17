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Главком ВМФ России встретился с экипажем крейсера «Москва» в Севастополе

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Главнокомандующий Военно-морским флотом России (ВМФ) адмирал Николай Евменов встретился с экипажем затонувшего крейсера «Москва» в Севастополе. Об этом в субботу, 16 апреля, заявили представители Министерства обороны РФ.

Помимо него на встрече присутствовало командование Черноморского флота.

«Адмирал Николай Евменов довел экипажу крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в Военно-морском флоте», — говорится в заявлении Минобороны.

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Глава ВМФ также заверил, что традиции гвардейского ракетного крейсера «Москва» будут бережно сохранены и продолжены.

Также главнокомандующий добавил, что личный состав срочной службы в соответствии с законом с мая по июнь будет уволен, и убудет к постановке на воинский учет.

14 апреля крейсер «Москва» затонул во время буксировки в условиях штормового волнения. Судно потеряло остойчивость из-за повреждений корпуса, полученных в результате пожара от детонации боезапаса, незадолго до этого. Экипаж крейсера в полном составе был эвакуирован на находившиеся неподалеку корабли Черноморского флота, а затем доставлен в Севастополь.

Корабль заложили на стапеле на Николаевском судостроительном заводе в 1976 году, впервые он был спущен на воду 27июля 1979 года. Некоторое время судно было известно под названием «Слава». В 1996 году его переименовали. В сентябре 2020 года после планового ремонта крейсер вошел в состав сил постоянной готовности флота и вышел в море.

Крейсер был оснащен 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 «Вулкан», а кроме того, имел на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 «Форт».

В 2020 году были предположения, что спущенный на воду в 1979 году флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва» останется в строю как минимум до 2040 года, что станет рекордом срока службы.

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