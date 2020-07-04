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Источник сообщил о рекордном сроке службы крейсера «Москва» в ВМФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Спущенный на воду в 1979 году флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва» останется в строю как минимум до 2040 года, что станет рекордом срока службы. Об этом ТАСС в субботу, 4 июля, сообщил осведомленный источник.

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В пятницу крейсер вывели из дока после ремонта. «На крейсере в ходе ремонта заменены второе дно, цистерны, часть подводного корпуса, что, по оценкам специалистов, позволит ему быть в строю еще как минимум 20 лет», — сказал он.

По словам источника, срок службы в 60 лет станет одним из рекордов для отечественных боевых кораблей 1-го ранга.

Как сообщалось ранее, в конце лета ракетный крейсер отправится в Средиземное море, где войдет в состав постоянного соединения ВМФ России.

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