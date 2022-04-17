Глава ЕК сообщила о работе над шестым пакетом санкций против России

На фоне спецоперации России по защите мирного населения Донбасса Европейский союз (ЕС) рассматривает шестой пакет ограничительных мер в отношении российского банковского сектора и энергетики. Об этом заявила в субботу, 16 апреля, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% банковского сектора России. И, конечно же, речь идет об энергетических вопросах», — сказала фон дер Ляйен немецкой газете Bild am Sonntag.

Фон дер Ляйен добавила, что в ЕС сейчас «разрабатывает умные механизмы», на следующем этапе санкций они позволят затронуть и российскую нефть.

В то же время, 15 апреля, вице-премьер РФ Александр Новак в авторской колонке для журнала «Энергетическая политика» написал, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся.

Ранее в тот же день вступил в силу четвертый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Рестрикции включают в себя запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения также попали мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС. Под ограничениями оказались и частные лица и организации. Санкции затронули свыше 600 россиян и наибольшую часть финансовой системы РФ.

Кроме того, члены Евросоюза запретили экспорт предметов роскоши, под которые подпадают элитные иномарки, украшения и многое другое.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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