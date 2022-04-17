Юрист объяснил механизм получения пособия по безработице

Потерявшие работу граждане РФ могут получить от государства пособия по безработице и материальную помощь. Как получить выплаты рассказал 17 апреля агентству «Прайм» зампред Московской коллегии адвокатов «Альфа», преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

Он напомнил, что, согласно действующему законодательству, безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней, пояснил эксперт.

Чтобы человека признали безработным и назначили ему пособие, необходимо подать заявление в центр занятости по месту жительства либо другим способом: в МФЦ, через Госуслуги или портал mos.ru, а также в Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

К заявлению должны быть приложены, по словам адвоката, документ, удостоверяющий личность, документ об образовании, трудовая книжка или документ, ее заменяющий, справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы.

Как пояснил Данилов, размер пособия будет зависеть от среднего заработка заявителя по последнему месту работы. При этом человек должен быть в трудовых отношениях не менее 26 недель, предшествовавших началу безработицы. Так, в первые три месяца размер пособия будет равен 75 % среднемесячного заработка, в следующие три месяца размер пособия будет составлять 60 % заработка.

Для лиц, ранее не работавших, размер пособия определяется показателями минимальных величин.

Продолжительность выплаты не может превышать шесть месяцев в суммарном исчислении в течение 12 месяцев, а для отдельных категорий граждан, например, ранее не работавших или прекративших индивидуальную предпринимательскую деятельность в установленном законодательством порядке, период выплаты не может превышать трех месяцев в суммарном исчислении в течение 12 месяцев.

Как отмечает юрист, по окончании предельного срока для выплаты пособия по безработице, лицо может претендовать на материальную помощь.

Безработным также могут выплатить материальную помощь, например, в случае смерти члена семьи безработного либо одному из членов семьи безработного в случае смерти самого безработного. Сумма такой материальной помощи будет равна максимальному пособию по безработице, уточнил Данилов.

При этом период оказания материальной помощи безработным гражданам также не может превышать шесть месяцев, заключил эксперт.

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Ранее в этот день глава российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter Михаил Жуков спрогнозировал рост безработицы в стране. По его словам, уровень может подняться примерно до 5,7–7,5%, что приблизится к показателю 2009 года, когда он достиг отметки 7,8%.

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