Прямой эфир

Ученые обнаружили на Галапагосских островах новый вид черепах

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые обнаружили на самом старом острове Галапагосского архипелага Сан-Кристобаль новый вид гигантских черепах. Об этом сообщило 16 апреля испанское издание El Pais.

Холодный расчет: ученые открыли секрет выживания антарктических бактерий
Результаты исследования специалистов Курчатовского института могут изменить фармацевтику и сельское хозяйство

На сегодняшний день на острове обитают 8 тыс. особей черепах. Возможно, они являются представителями именно нового вида, а не Chelonoidis chathamensis (подвид галапагосской черепахи), как считалось ранее.

Как отмечает El Pais, ученые впервые приблизились к новому биологическому открытию в 2019 году. Тогда эксперты провели перепись особей черепах в Сан-Кристобале. Они взяли образцы тканей и крови животных и провели генетические тесты. Результаты не соответствовали исходным данным, которые были получены в 1906 году Калифорнийской академией наук о видах черепах на острове, изученных по скелетам в пещерах.

«С помощью этих анализов был сделан вывод, что вид, который находится в Сан-Кристобале, еще не идентифицирован или еще не был помещен в таксон [группа в классификации]», — сказал один из исследователей Дэнни Руэда.

По его словам, черепахи прибрежной зоны Сан-Кристобаль имели другой панцирь, нежели черепахи во влажной зоне, останки которых были проанализированы экспертами в прошлом веке.

Галапагосские острова с 1978 года считаются природным наследием человечества ЮНЕСКО. Архипелаг имеет по крайней мере пять действующих вулканов на 138 тыс. кв. км морского заповедника и почти 8 тыс. кв. км наземного парка.

Ранее, 20 января, сообщалось, что новый для науки вид поденок оказался единственным установленным на данный момент пресноводным насекомым, вызывающим биоэрозию силикатных горных пород. Насекомые обитают в бассейне реки Баго (центральная часть Мьянмы) в местах, где река прорывается сквозь скальные гряды, сложенные алевролитами (особая разновидность горной породы). В ущелье с бурным течением и порогами ученые обнаружили скальные породы, поверхность которых была сплошь источена отверстиями. Отделив кусок алевролитовой плиты, они обнаружили внутри ходов личинок поденок.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022