Ученые обнаружили на Галапагосских островах новый вид черепах

Ученые обнаружили на самом старом острове Галапагосского архипелага Сан-Кристобаль новый вид гигантских черепах. Об этом сообщило 16 апреля испанское издание El Pais.

На сегодняшний день на острове обитают 8 тыс. особей черепах. Возможно, они являются представителями именно нового вида, а не Chelonoidis chathamensis (подвид галапагосской черепахи), как считалось ранее.

Как отмечает El Pais, ученые впервые приблизились к новому биологическому открытию в 2019 году. Тогда эксперты провели перепись особей черепах в Сан-Кристобале. Они взяли образцы тканей и крови животных и провели генетические тесты. Результаты не соответствовали исходным данным, которые были получены в 1906 году Калифорнийской академией наук о видах черепах на острове, изученных по скелетам в пещерах.

«С помощью этих анализов был сделан вывод, что вид, который находится в Сан-Кристобале, еще не идентифицирован или еще не был помещен в таксон [группа в классификации]», — сказал один из исследователей Дэнни Руэда.

По его словам, черепахи прибрежной зоны Сан-Кристобаль имели другой панцирь, нежели черепахи во влажной зоне, останки которых были проанализированы экспертами в прошлом веке.

Галапагосские острова с 1978 года считаются природным наследием человечества ЮНЕСКО. Архипелаг имеет по крайней мере пять действующих вулканов на 138 тыс. кв. км морского заповедника и почти 8 тыс. кв. км наземного парка.

Ранее, 20 января, сообщалось, что новый для науки вид поденок оказался единственным установленным на данный момент пресноводным насекомым, вызывающим биоэрозию силикатных горных пород. Насекомые обитают в бассейне реки Баго (центральная часть Мьянмы) в местах, где река прорывается сквозь скальные гряды, сложенные алевролитами (особая разновидность горной породы). В ущелье с бурным течением и порогами ученые обнаружили скальные породы, поверхность которых была сплошь источена отверстиями. Отделив кусок алевролитовой плиты, они обнаружили внутри ходов личинок поденок.