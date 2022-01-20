Ученые открыли первых в мире разрушающих скалы пресноводных насекомых

Новый для науки вид подёнок оказался единственным установленным на данный момент пресноводным насекомым, вызывающим биоэрозию силикатных горных пород. Представитель древнего отряда крылатых насекомых был открыт учеными Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова (ФИЦКИА УрО РАН) и Северного (Арктического) федерального университета (САФУ, Архангельск) в ходе работ по оценке пресноводных биоресурсов Мьянмы по запросу правительственных органов этой страны. Результаты исследования имеются в распоряжении «Известий».

Насекомые обитают в бассейне реки Баго (центральная часть Мьянмы) в местах, где река прорывается сквозь скальные гряды, сложенные алевролитами (особая разновидность горной породы). В ущелье с бурным течением и порогами ученые обнаружили скальные породы, поверхность которых была сплошь источена отверстиями. Отделив кусок алевролитовой плиты, они обнаружили внутри ходов личинок подёнок.

«Это первое в мире пресноводное насекомое, способное разрушать скалы, и первое в мире животное, вызывающее эрозию твердых горных пород, но не имеющее морских родственников, а изначально сформировавшееся в пресноводной среде», — отметил руководитель научной группы, директор ФИЦКИА УрО РАН, член-корреспондент РАН Иван Болотов.

Подчеркивается, что прежде наука связывала процессы биоэрозии исключительно с морями и океанами. Считалось, что макробиоэрозия в пресной воде отсутствует как таковая. Однако в 2018 году ученые обнаружили в реке Каладан на северо-западе Мьянмы первый пресноводный организм, вызывающий эрозию силикатных пород. Биологи предположили, что моллюск-бурильщик Lignopholas fluminalis изначально был морским видом, но по мере тектонического подъема и замещения морской воды пресной адаптировался к новой среде обитания.

В 2019 году группа американских ученых описала уникальных моллюсков (корабельных червей), разрушающих горные породы в небольшой реке на Филиппинах.

По словам Болотова, ученые выдвинули гипотезу о том, что все три вида пресноводных бурильщиков — моллюск-сверлильщик из Каладана, корабельный червь с Филиппин и подёнка-камнеед с Баго — произошли в группах беспозвоночных животных, адаптированных к бурению древесины.

Это означает, что эволюционный переход от бурения древесины к бурению камней более прост, чем переход от свободного образа жизни к бурению камней. Этому способствуют определенные морфологические особенности.

«В частности, у подёнок есть массивные челюсти (мандибулы), которые работают как перфоратор. Корабельные черви наделены раковиной в виде сверла, а моллюски-бурильщики — конусовидной раковиной, вращая которую они проделывают ходы в горных породах. Мы предполагаем, что в связи с недостатком затопленной древесины в местах обитания древесные бурильщики перешли к поиску убежищ и проделыванию ходов в новом субстрате — в скалах», — заключил Болотов.

В августе 2021 года канадские ученые обнаружили ранее неизвестный вид плотоядных растений из рода ложных златоцветников, который обладает способностью приманивать и убивать своих жертв с помощью липкого сока. Выяснилось, что растущий на североамериканских болотах ложный асфодель (Triantha occidentalis) может охотиться на насекомых, используя липкий стебель. Впервые растение было описано в 1879 году, однако ученые не подозревали о его хищнических повадках.

Согласно наблюдениям исследователей, ловушки растения находятся очень близко к соцветиям, что, однако, не мешает процессу опыления. Железистые волоски растения захватывают только мелких насекомых, так как, предполагают специалисты, это связано с тем, что липкие капли могут обездвижить только таких беспозвоночных.