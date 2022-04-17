Российский военный показал паспорт ликвидированного наемника из США

Российский военнослужащий с позывным «Керчь» в субботу, 16 апреля, показал паспорт ликвидированного наемника из США в ходе спецоперации по защите жителей Донбасса.

Отмечается, что 35-летний американец Цезарь Квинтан воевал на стороне украинских националистов в Мариуполе.

«Здесь вы видите паспорт гражданина США, который свидетельствует, что гражданин находился на территории Украины, непосредственно в Мариуполе, принимал участие в боевых действиях на стороне украинской армии. Погиб, захоронен в районе поселка Моряков, западная окраина Мариуполя», — сказал военный.

Он также подчеркнул, что на первом развороте паспорта записаны координаты места, в котором захоронили наемника. Это было сделано для того, чтобы родственники могли найти его тело после окончания боевых действий и перезахоронить.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что безвозвратные потери армии Украины, нацгвардии, а также наемников составляют 23 367 человек.

Также сдавшийся в плен британский наемник, штурмовик 36-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шон Пиннер рассказал, что военное руководство ВСУ бросило его и других бойцов на произвол судьбы.

Накануне еще один британец Эйден Эслин, который сложил оружие вместе с украинскими военными, рассказал «Известиям», что многие наемники спешно покинули Украину после ударов по главной базе иностранного легиона — Яворовскому полигону. Но, по его словам, остались те, кого уже перекинули в Донбасс.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

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