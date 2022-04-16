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Фигуриста сборной России увезли на скорой с шоу в Санкт-Петербурге

Фигуриста сборной России Семененко после падения увезли на скорой с шоу в Санкт-Петербурге
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Фигурист российской сборной Евгений Семененко упал во время исполнения прыжка в ходе ледового шоу «Союз чемпионов», спортсмена увезли на скорой. Об этом 16 апреля сообщил «Спорт-Экспресс».

Спортсмен вышел с программой Adagio и намеревался исполнить четвертной тулуп, но упал, ударившись о лед головой. После этого он несколько раз попытался встать, но снова падал.

К месту происшествия подбежала тренер Светлана Соколовская, вместе с Семененко были также тренеры Алексей и Татьяна Мишины. Фигуриста на каталке увезли под аплодисменты. Шоу прекратили.

В настоящее время спортсмен находится в сознании, другой информации о его состоянии нет.

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