Россия ввела ответные персональные санкции в отношении руководства Британии

Россия вводит ответные персональные санкции в отношении руководства Великобритании. В частности, будет закрыт въезд для премьер-министра Бориса Джонсона, а также для главы МИД Элизабет Трасс и министра обороны королевства Бена Уоллеса. Об этом сообщили в субботу, 16 апреля, в российском внешнеполитическом ведомстве.

«В связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц Российской Федерации, принято решение о включении в российский стоп-лист ключевых членов британского правительства и ряда политических деятелей», — сказано в сообщении.

Помимо вышеперечисленных британских подданных, в стоп-лист попали: министр юстиции Доминик Рааб, министр транспорта Грант Шаппс, глава МВД Прити Пател, министр финансов Риши Сунак, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг, министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис, замминистра обороны Джеймс Хиппи, первый министр Шотландии Никола Стерджен, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман и бывший премьер Тереза Мэй.

В ведомстве указали, что Британия развязала «разнузданную информационно-политическую кампанию, направленную на международную изоляцию России», подстрекает другие страны к введению антироссийских санкций, а также намеренно нагнетает обстановку вокруг ситуации на Украине.

Кроме того, в МИДе напомнили, что любые меры, принятые в отношении России, будут в первую очередь сказываться на самих британцах.

В среду, 13 апреля, Великобритания обновила санкционный список, в который в общей сложности внесла еще 206 физических и юридических лиц из России, Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины и Узбекистана.

До этого, в начале месяца, Джонсон заявил, что его страна усилит санкции против РФ и увеличит военную поддержку Киеву. Канцелярия премьера в свою очередь подтвердила готовность Лондона усиливать экономическое давление на Москву «до тех пор, пока российские войска не покинут украинскую территорию».

Как отметил 15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, антироссийские санкции могут ударить по самому Евросоюзу и привести к увеличению стоимости жизни. По его словам, в Европе уже наблюдается спад промышленного производства, десятки тысяч сотрудников предприятий потеряли работу.

В частности, корреспондент телеканала Sky News Пол Келсо 13 апреля рассказал, что Великобритания приблизилась к небывалому экономическому кризису: жители сталкиваются не только с ростом цен, но и с падением реальных доходов. Так, подорожали сырье и товары, а также топливо и энергоносители. По словам журналиста, подорожание наблюдается практически во всех категориях товаров, поступающих на полки магазинов с полей и заводов.

Новые санкции Запада последовали в ответ на проведение специальной военной операции по защите Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись банковского сектора, сферы высоких технологий, энергетики, а также российских бизнесменов и политиков.

24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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