В ГД назвали призыв Зеленского к Байдену обращением «подлеца к сумасшедшему»

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к президенту США Джо Байдену признать Россию «страной-спонсором терроризма» является обращением «подлеца к сумасшедшему», заявил в субботу, 16 апреля, агентству «РИА Новости» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«Это обращение подлеца к сумасшедшему. Зеленский обращается к президенту страны, которая создала и взрастила «Аль-Каиду» (террористическая организация, запрещена в РФ), убила миллион иракцев, повесила Саддама Хуссейна, сказав, что там химоружие, и весь мир об этом знает; разгромила Ливию, оставила Афганистан в руках Талибана (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и бежала оттуда. США делает все для войн во всем мире», — отметил собеседник агентства.

Шхагошев подчеркнул, что Россия годами боролась с международным терроризмом, смогла предотвратить создание террористического государства в Сирии.

Между тем, своими заявлениями украинский лидер «покушается на святое» и «переходит красную черту».

Накануне о призыве Зеленского к главе Белого дома Джо Байдену признать Россию страной, спонсирующей терроризм сообщила газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники. Как передала газета, американский лидер не стал давать своему украинскому коллеге никаких обязательств по этому вопросу, но обещал рассмотреть ряд предложений для усиления давления на Москву.

Как уточнило издание, что признание России страной — спонсором терроризма является одной из самых мощных и радикальных санкций в арсенале США, которые могут иметь такие последствия, как наложение экономических санкций на десятки других стран, которые продолжают сотрудничество с Россией, замораживание активов Москвы в Соединенных Штатах, включая недвижимость, и запрет на различные виды экспорта.

Ярлык «страна — спонсор терроризма» может быть применен к любой стране, которая «неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма», согласно информационному бюллетеню Государственного департамента. В настоящее время в списке находятся четыре страны: Северная Корея, Куба, Иран и Сирия

Еще в декабре 2021 года сенатор-республиканец Джим Риш предложил объявить Россию спонсором терроризма, а также направить киевским властям $450 млн, которые должны пойти на поддержку Вооруженных сил Украины в следующем году. В поддержку проекта закона, представленного Ришем, выступили еще восемь сенаторов от Республиканской партии США, в том числе Марко Рубио.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявлял, что предложение американских сенаторов объявить Россию страной — спонсором терроризма подрывает диалог Москвы и Вашингтона. Цеков назвал Россию страной-защитницей, которая разрешает конфликты, развязываемые США, и не вмешивается в дела суверенных государств.

Ранее, в 2017 году, российское Минобороны заявляло о связи и содействии США террористам ИГ (запрещенной в России террористической организации). Позднее министр иностранных дел Сергей Лавров признал, что у Москвы «нет доказательств, что Соединенные Штаты вступили в сговор с боевиками ИГ». Однако это «не отменяет отказа командования США наносить удары по колоннам террористов, отступающим в районе Абу-Кемаля», из чего российские военные делают вывод, что сговор имеет место.

До этого агентство BBC передавало, что американские военные содействовали вывозу боевиков ИГ из Ирака в Сирию и Турцию.