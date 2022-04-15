Подполковник «Азова» притворялся психически больным для эвакуации из больницы

Подполковник украинской радикальной националистической группировки «Азов» притворялся психически больным, для того чтобы покинуть больницу в Мариуполе. Об этом военный рассказал «Известиям» 15 апреля.

По его словам, подполковника вывели на чистую воду во время зачистки одного из корпусов мариупольской больницы, где располагалось психиатрическое отделение.

«Как оказалось, под дурачка здесь косил подполковник «Азова». Мы пристально обратили на него внимание, когда обнаружили татуировку в виде коловрата. Медперсонал сказал, что это просто больной, за которым они ухаживают. Сам же он сказал, что коловрат — это просто славянский символ. Но мы всё равно глаз да глаз за ним были. После того как была произведена эвакуация гражданских, были найдены у медперсонала его документы. Медперсонал его покрывал», — сказал военный.

14 апреля военные Донецкой Народной Республики рассказали корреспонденту телеканала «Известия» Алексею Полторанину, что освобождение Мариуполя от националистов близится к завершению, однако продвижение сил республики усложняет работа украинских снайперов.

13 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о полном освобождении от боевиков группировки «Азов» морского порта в Мариуполе.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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