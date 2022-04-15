Прямой эфир
Сюжет:

Подполковник «Азова» притворялся психически больным для эвакуации из больницы

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подполковник украинской радикальной националистической группировки «Азов» притворялся психически больным, для того чтобы покинуть больницу в Мариуполе. Об этом военный рассказал «Известиям» 15 апреля.

По его словам, подполковника вывели на чистую воду во время зачистки одного из корпусов мариупольской больницы, где располагалось психиатрическое отделение.

Из кольца в конец: украинские боевики используют любые средства, чтобы спастись
Вооруженные формирования в Мариуполе попытались вырваться из окружения и сымитировать химическую атаку

«Как оказалось, под дурачка здесь косил подполковник «Азова». Мы пристально обратили на него внимание, когда обнаружили татуировку в виде коловрата. Медперсонал сказал, что это просто больной, за которым они ухаживают. Сам же он сказал, что коловрат — это просто славянский символ. Но мы всё равно глаз да глаз за ним были. После того как была произведена эвакуация гражданских, были найдены у медперсонала его документы. Медперсонал его покрывал», — сказал военный.

14 апреля военные Донецкой Народной Республики рассказали корреспонденту телеканала «Известия» Алексею Полторанину, что освобождение Мариуполя от националистов близится к завершению, однако продвижение сил республики усложняет работа украинских снайперов.

13 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о полном освобождении от боевиков группировки «Азов» морского порта в Мариуполе.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022