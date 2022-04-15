Украинские националисты запрещали покидать город жителям Мариуполя

Украинские националисты запрещали жителям Мариуполя покидать город с февраля. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ по итогам оперативного совещания.

В ведомстве пояснили, что об этом рассказали им беженцы. Они сообщили, что украинские военнослужащие и националистические батальоны минировали дороги, обстреливали автомобили, пытавшиеся выехать из города, и под угрозой применения насилия запрещали жителям Мариуполя уезжать.

Кроме того, есть свидетельства размещения украинских установок «Град» и военной техники в жилых кварталах города, а также использования в качестве укрытий и точек обстрела детских садов, школ и больниц.

Днем ранее военные Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказали корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину, что освобождение Мариуполя от националистов близится к завершению, однако продвижение сил республики усложняет работа украинских снайперов.

Жительница мариупольского микрорайона Восточный 11 апреля рассказала Полторанину, что националисты открыто говорили мирным жителям о приказе стереть город с лица земли.

7 апреля мэр города Константин Иващенко заявил, что в Мариуполе погибло около 5 тыс. мирных жителей. В свою очередь, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела в связи с появлением новых сведений о преступлениях в отношении населения Мариуполя, которые совершили украинские националисты.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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