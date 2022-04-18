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Терапевт рассказал о необходимых ежегодных обследованиях

Терапевт Старостин рассказал, какие обследования стоит проходить ежегодно
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Врач-терапевт, заместитель главного врача в «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Иван Старостин назвал «Известиям» список обследований, которые рекомендуется проходить ежегодно.

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Прежде всего врач уточнил, что начиная с 18 лет и до 39 лет диспансеризацию следует проходить по меньшей мере один раз в три года (лучше ежегодно). К важным элементам такого скрининга относятся общий анализ крови, биохимический анализ крови (в том числе уровень глюкозы и холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛНП)), общий анализ мочи, измерение ключевых показателей жизнедеятельности (кровяное давление, пульс, вес, рост), расчет сердечно-сосудистого риска, оценка состояния кожных покровов и слизистых, лимфатических узлов, электрокардиография, рентгенография органов грудной клетки, осмотр врачом-терапевтом. Женщинам дополнительно стоит проходить осмотр у акушера-гинеколога.

В возрасте от 40 лет и старше диспансеризацию следует проходить ежегодно. К перечисленным видам обследования добавляются анализ кала на скрытую кровь (как альтернатива — колоноскопия один раз в пять лет), низкодозная КТ органов грудной клетки для курящих людей и людей с онкологическими заболеваниями легких в семье, маммография один раз в два года для женщин и определение простат-специфического антигена в крови для мужчин.

В зависимости от того, какие заболевания встречались у членов семьи, программа диспансеризации может быть скорректирована.

Следует учесть, что в результате данных обследований возможно выявление ложных находок, а также клинически незначимых находок, поэтому все результаты следует обсуждать с клиническим специалистом (например, врачом-терапевтом либо онкологом).

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