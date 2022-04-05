Юрист Рыбко рассказал, как распознать недобросовестного врача

В платных клиниках есть высокий риск нарваться на мошенников и потратить деньги на ненужные анализы и приемы. Медицинский юрист, руководитель компании «Юринк» Юрий Рыбко в интервью Пятому каналу перечислил основные признаки того, что доктора интересует только кошелек пациента.

Если терапевт выписывает чересчур много дорогостоящих назначений, таких как Магнитно-резонансная томография (МРТ), анализ гормонов и другие, и с каждым разом их становится больше, это верный признак того, что главная задача врача — заработать побольше.

Следующий повод задуматься — ознакомительная экскурсия по всем кабинетам и врачам, которые с большой долей вероятности также найдут диагнозы по своей специальности. Выводы этих медиков о возможных тяжелых заболеваниях подводят к оформлению услуг. Причем заключать договор просят в кратчайшие сроки, аргументируя это уникальным предложением.

«Когда вас торопят, говоря о том, что именно сегодня и сейчас нужно принять решение, что завтра этой акции не будет или скидки вообще нет: акции были на сайте, а когда вы пришли, в клинике их уже отменили», — сообщил юрист Рыбко.

Чрезмерное нахваливание медицинского учреждения и работающих там врачей также свидетельствуют о желании специалиста навязать услугу. Такая аргументация зачастую может не иметь под собой ничего, кроме сильного приукрашивания.

Под конец эксперт порекомендовал обращать внимание на завышенную стоимость и отсутствие эффекта от лечения.

30 января Следственное управление МВД России по Хабаровскому краю завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении 15 сотрудников отдела продаж фальшивого медцентра, которые обманули более 1 тыс. россиян. Как установили следователи, сумма ущерба превысила 188 млн 800 тыс. рублей. В лжемедцентре в Комсомольск-на-Амуре рекомендовали пациентам пройти полную диагностику организма. При этом персонал клиники не имел медицинского образования, а для проведения «обследования» мошенники использовали оборудование для фитнеса.