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В СФ заявили о наличии солдат стран НАТО среди пленных на Украине

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Среди попавших в плен на Украине есть военнослужащие из стран Североатлантического альянса (НАТО). Об этом в пятницу, 15 апреля, заявил замруководителя комиссии партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству Андрей Климов.

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«У нас уже есть пленные среди военнослужащих стран НАТО, мы всё это покажем, когда будем судебные процессы вести, и весь мир увидит, что было на самом деле», — заявил он в ходе брифинга со СМИ.

Сенатор также рассказал, что на Украине есть наемники из стран Азии, Африки, Великобритании, США и других государств. Он напомнил, что наемники — это не военнослужащие и они не попадают под действие международного права.

Ранее в этот день председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что более тысячи сдавшихся в плен украинских военнослужащих содержатся в России. Он отметил, что среди допрошенных — пять командиров бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимавших участие в боевых действиях против населения Донбасса.

13 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение морских пехотинцев ВСУ сдаться в плен является правильным выбором. Он призвал украинских военных подумать о родных, а также о своих и чужих жизнях.

6 апреля в Минобороны заявили, что в России со всеми украинскими пленными обращаются в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Они содержатся в достойных условиях, обеспечиваются трехразовым питанием, им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того, для находящихся в плену украинских военных организовано взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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