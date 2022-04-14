Молдавский депутат назвал позором запрет георгиевской ленты в стране

Депутат парламента Молдовы Владимир Односталко заявил, что считает запрет республики на ношение и хранение георгиевской ленты позорным, так как для большинства молдаван она является важным символом.

«Это, конечно, позор провластной партии и молдавской власти в целом, потому что подобная ситуация не укладывается в голове ни у одного здравомыслящего гражданина республики Молдова. Большинство граждан республики имеют в семье деда, прадеда или другого родственника, который воевал против фашизма, воевал за свободу и чтит эти символы наряду с другими», — рассказал политик 14 апреля в беседе с «Газетой.Ru».

Важно отметить, что дед одного из авторов этой поправки получал советские медали высокого чина, продолжил собеседник издания.

«Дед нашего премьер-министра тоже получал высокие медали, которые также были на георгиевской ленте. Формируется ситуация, когда правнуки и внуки тех, кто воевал против фашизма, косвенно стараются запретить эти символы свободы», — сказал он.

По словам депутата, граждане республики до последнего не верили, что запрет будет принят, и сейчас находятся «в шоке». Он связал запрет георгиевской ленты с желанием «избавиться от всего русского».

«Многие надеялись, что поугрожают да и бросят. Но мы все понимаем, что помимо собственных желаний у нынешней власти есть различного рода радикалы, которые эмоционально принимают решение. Многое зависит от внешних факторов, когда внешние так называемые партнеры республики Молдова неоднозначно намекают и говорят о том, что пора бы разобраться с русским миром, с тем, что олицетворяет связи граждан республики Молдова с Россией и в целом с исторической памятью», — добавил Односталко.

Депутат пояснил, что за последний месяц республике нанесли визит очень много высокопоставленных европейских чиновников, и «каждый что-то обещал». Сейчас можно заметить их влияние на решения властей республики.

Односталко добавил, что считает принятие запрета особенно кощунственным в преддверии Дня Победы. При этом парламентарий надеется, что это не помешает людям отпраздновать 9 мая.

«Я надеюсь, что 9 мая наши люди не побоятся, несмотря на очень серьезный прессинг. Их запугивают административкой, штрафами €450 евро за ношение георгиевской ленты, когда у нас в стране средняя зарплата немного меньше. Такими методами запугивают страну», — заключил он.

Ранее в этот день парламент Молдавии одобрил в финальном чтении запрет на ношение и хранение георгиевской ленточки. Законопроект одобрили 53 депутата. Документ предусматривает ответственность за изготовление, сбыт, хранение для распространения и публичное использование георгиевской ленты и атрибутики с латинскими буквами V и Z. По словам главы юридической парламентской комиссии Олеси Стамате, запрет не касается ношения георгиевской ленты, когда она является частью награды.

Партия социалистов Молдавии раскритиковала решение парламента запретить георгиевскую ленту, назвала это «одним из самых позорных шагов нынешней власти» республики и заявила, что оспорит принятие этого закона.

В ноябре 2021 года парламент Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий — как развлекательных и праздничных, так и собраний, шествий и пикетов. Бывший депутат Европейского парламента Мирослав Митрофанов назвал такое решение компенсацией отсутствия достижений.

Латинские Z и V нанесены на российскую военную технику, участвующую в спецоперации по защите Донбасса. В Минобороны рассказали, что Z означает «За победу», а буква V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Z и V стали символами российской операции.