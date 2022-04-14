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Крупнейший акционер Twitter отклонил предложение Маска о покупке соцсети

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Один из крупнейших акционеров Twitter саудовский принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд отклонил предложение предпринимателя Илона Маска о покупке 100% акций социальной сети. Об этом он сообщил 14 апреля в Twitter.

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«Я не верю, что предложение от Маска ($54,2 за акцию) приближено к реальной стоимости Twitter, учитывая перспективы его роста», — написал он.

Ранее в четверг основатель Tesla и SpaceX предложил выкупить акции соцсети за $41 млрд. На фоне этой новости акции компании поднялись на 12%. В письме председателю совета директоров Брету Тейлору Маск подчеркнул, что считает необходимым преобразовать Twitter в частную компанию. Он отметил, что это его лучшее и последнее предложение, и, если оно не будет принято, он пересмотрит позицию акционера.

Управляющий партнер коммуникационного агентства Svoboda Agency Марк Шерман в беседе с «Известиями» рассказал, что при покупки соцсети предпринимателем общая оценка компании в $43 млрд не окажет большого влияния на состояние Маска. При этом он предположил, что в случае совершения сделки произойдет большая трансформация сети, чтобы усилить коммерциализацию, а также будет сделан упор на криптотемы. Кроме того, по мнению эксперта, покупка Twitter в случае ее реализации окажет влияние на финансовую оценку и других платформ, которую будут спешно производить аналитики.

В руководстве соцсети хотели, чтобы Маск согласился на место в совете директоров. Так, его могли бы ограничить максимальным пакетом акций в 14,9%. Но 11 апреля предприниматель решил не вступать в совет.

Маск купил 9,2% акций компании Twitter в марте. Стоимость пакета, исходя из рыночной цены, составила $2,89 млрд. Позже после этого стал богатейшим человеком в мире по версии журнала Forbes. Бизнесмен впервые возглавил список миллиардеров. По данным издания, его состояние оценивается в $219 млрд. За год он разбогател на $68 млрд.

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