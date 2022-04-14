Эксперт спрогнозировал изменения в Twitter в случае покупки его Маском

Управляющий партнер коммуникационного агентства Svoboda Agency Марк Шерман в четверг, 14 апреля, в беседе с «Известиями» рассказал, какие изменения могут произойти в Twitter в случае его покупки предпринимателем Илоном Маском.

По словам специалиста, общая оценка компании в $43 млрд не окажет большого влияния на состояние предпринимателя, главный актив которого — компания Tesla входит в число компаний с капитализацией в $1 трлн.

«Поскольку Маск всё делает масштабно, то можно предположить, что будет большая трансформация сети, чтобы усилить коммерциализацию. Можно предположить, что будет большой упор на криптотемы, которые любит Маск, интеграцию с развлекательным комплексом Tesla, изменение алгоритмов настройки новостной ленты. Но главным приоритетом будет монетизация и появление новых функций, которых в Twitter не было уже очень давно», — подчеркнул Шерман.

При этом, по мнению эксперта, покупка Twitter в случае ее реализации окажет влияние на финансовую оценку и других платформ, которую будут спешно производить аналитики.

«И в целом мы видим любопытный феномен — возможность одного человека купить всё, что хочет, даже социальную сеть, которая вроде как стала общественным достоянием», — заключил Шерман.

Ранее в этот день Илон Маск предложил выкупить акции Twitter за $41 млрд ($54,2 за акцию). На фоне этой новости акции компании поднялись на 12%. Предприниматель заявил, что это его лучшее и последнее предложение и, если оно не будет принято, он пересмотрит позицию акционера.

В руководстве соцсети хотели, чтобы Маск согласился на место в совете директоров. Так, его могли бы ограничить максимальным пакетом акций в 14,9%. Однако предприниматель отказался.

Ранее, 5 апреля, Шерман в интервью «Известиям» назвал знаковым событием покупку Маском гигантской доли Twitter. По его словам, наметился тренд, когда успешные предприниматели в сфере хай-тек начинают скупать дешевые по их меркам медиаактивы, которые в свое время сами поражали своим ростом. Как добавил эксперт, в настоящий момент не исключается вариант покупки Маском всей компании Twitter.

В тот же день стало известно, что Маск стал богатейшим человеком в мире по версии журнала Forbes. Бизнесмен впервые возглавил список миллиардеров. По данным издания, его состояние оценивается в $219 млрд. За год он разбогател на $68 млрд.