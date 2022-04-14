Путин поручил расширить программу газификации регионов РФ

Президент России Владимир Путин 14 апреля поручил расширить программу газификации регионов страны.

«Нужно расширить программу газификации российских регионов. Так изменить подходы к ее реализации, чтобы распространить ее на максимальное количество субъектов федерации, населенных пунктов и домовладений», — сказал российский лидер на совещании по энергетике.

Он добавил, что горизонт энергетической стратегии следует продлить до 2050 года и утвердить документ до 15 сентября.

«Прежде всего я прошу правительство учесть результаты сегодняшнего обсуждения при подготовке энергетической стратегии России. Как мы и договаривались, следует продлить ее горизонт планирования до 2050 года», — сказал президент.

Кроме того, глава государства заявил о необходимости строительства новых газопроводов в Восточной и Западной Сибири. Он также поручил до конца года перейти с иностранных на российские системы стандартизации и сертификации в газовой и нефтехимической промышленности.

21 апреля 2021 года Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что в стране будут бесплатно подключать газ до участка. В июне президент подписал соответствующий закон.

В сентябре того же года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в стране создан единый оператор газификации для подключения газа в домах россиян. Он пояснил, что единый оператор был создан для того, чтобы бесплатно провести газ до границ участков, если к населенному пункту подведен газопровод.