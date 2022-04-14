Кулеба заявил о нежелании обострения отношений с Германией

Украина уважает институт федерального президента ФРГ и не заинтересована в обострении отношений с Германией, однако ждет от Берлина «новой политики» в отношении Киева. Об этом заявил 14 апреля украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции в Киеве с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Ковени.

«Мы не заинтересованы в эскалации, мы не заинтересованы в обострении двусторонних отношений [с Германией], поэтому я уверен, что эта ситуация будет урегулирована по дипломатическим каналам и никакого вреда для украинско-германских отношений не будет», — сообщил Кулеба.

Он подчеркнул, что Киев выступает за отношения, которые строятся на взаимном уважении. Однако от Германии ждут, по словам главы МИДа, построения новой политики в отношении Украины в нынешних обстоятельствах.

Помимо этого, он заострил внимание на том, что в стране понимают, что глава государства, президент Федеративной Республики Германия, является одним из символов этой страны, и относятся с уважением к институту федерального президента.

Также в этот день вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек счел дипломатической ошибкой отказ украинского президента Владимира Зеленского от официального визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев. Он пояснил, что президент является не просто частным лицом: президент — это Германия. И поэтому отказ ему со стороны Киева — отказ Берлину.

Днем ранее отказ президенту Германии в визите в Киев привел к сомнениям немцев в необходимости военной и финансовой поддержки Украины. После подобного, считает житель страны, Берлин может запускать российский газопровод «Северный поток – 2».

Зеленский уже пригласил на Украину канцлера Германии Олафа Шольца, но тот пока не согласен на поездку, об этом он сообщил 13 апреля.

12 апреля немецкие СМИ сообщили, что Украина отказалась принять Штайнмайера в Киеве из-за его позиции по отношению к России. Как напомнил один из источников, президент Германии поддерживал строительство газопровода «Северный поток – 2» и считается создателем дружелюбной политики кабмина ФРГ к России.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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