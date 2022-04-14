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В Совфеде назвали сроки ухода стран ЕАЭС от взаиморасчета в долларах

Сенатор Абрамов: страны ЕАЭС могут отказаться от взаиморасчета в долларах уже летом
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Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в число которых входит и Россия, могут уйти от использования доллара во взаиморасчетах уже летом. Об этом в четверг, 14 апреля, заявил «Известиям» зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

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«Вопрос по процессу отказа от взаимных расчетов в долларах между странами ЕАЭС, безусловно, сейчас будет ускоряться. И в этом смысле возможны два варианта. Мы в любом случае к этому придем в начале следующего года. Для этого есть возможность провести какие-то подготовительные мероприятия. Но возможен и второй вариант — это произойдет уже летом, буквально в июне-июле. Это будет более интенсивный вариант, но он тоже вполне вероятен в условиях текущих событий», — отметил он.

Также политик подчеркнул, что это отвечает интересам государств ЕАЭС, поскольку санкционные ограничения на валютные операции с корреспондентскими счетами иностранных банков в первую очередь мешают всем.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Договор о союзе вступил в силу 1 января 2015 года. В 2018 году статус государства-наблюдателя получила Молдавия, в 2020-м — Узбекистан и Куба.

Ранее в этот день директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов сообщил, что страны ЕАЭС стараются уйти от доллара во взаиморасчетах. Он также добавил, что еще до последних санкций более 70% операций проводились в национальных валютах.

4 апреля директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил «Известиям», что страны ЕАЭС могут полностью перейти на российский рубль в торговле.

В этот же день министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев заявил, что в настоящее время доля рубля в торговле стран ЕАЭС превышает две трети и можно ее нарастить. По его словам, Москва использует рубли для оплаты 82% торгового оборота с Белоруссией, 63% — с Казахстаном и 58% — с Киргизией.

31 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о постройке новой бездолларовой системы стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

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