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Суд в Москве зарегистрировал иск к Chanel на 100 млн рублей

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Басманный суд Москвы зарегистрировал иск группы юристов к Chanel на 100 млн рублей. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил в суде.

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«Иск Марии Чебан, Андрея Сергеева и Анастасии Страниной к ООО «Шанель» поступил в суд и зарегистрирован», — сказали в суде РАПСИ.

Истцы требуют компенсации морального вреда в размере 100 млн рублей. Дата рассмотрения пока не назначена. Отмечается, что иск подан в интересах неопределенного круга лиц.

Ранее в этот день стало известно, что в московском центре красоты и здоровья Elysion к оплате стали принимать сумки Chanel. Как рассказала генеральный директор салона Екатерина Рязанова «Газете.Ru», одна из постоянных клиенток забыла дома банковскую карту и предложила расплатиться новой сумкой Chanel.

Узнав об этой истории, другие посетительницы тоже стали расплачиваться своими брендовыми сумками.

«Сдачу не даем. Клиентки оставляют нам свою сумку, наша сотрудница оценивает ее по рыночной стоимости, и мы озвучивает цену, по которой готовы ее принять. Если клиентки соглашаются, мы оказываем им услуги на эти деньги», — рассказала Рязанова.

В начале апреля в России запустили в Сети челлендж под хештегом #ChanelДавайДоСвидания. Девушки в знак протеста против проявления русофобии со стороны компании начали уничтожать свои дорогостоящие сумки Chanel и выкладывать видео в соцсетях.

Челлендж был запущен после ситуации в Дубае, где гражданке РФ магазин этого бренда отказался продавать сумку. 1 апреля россиянка Лиза Литвин рассказала, что в магазине ей отказывались продавать вещь, пока она не подпишет документ о том, что не будет вывозить сумку в Россию и носить ее на территории страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на ситуацию, напомнив, что во время Второй мировой войны модельер Коко Шанель была «коллаборационисткой и агентом Третьего рейха».

На следующий день после инцидента Chanel объяснила отказ продавать россиянам свои товары якобы требованиями санкционного пакета, которые она должна соблюдать.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции против Москвы в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Кремле пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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