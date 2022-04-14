Зеленский потребовал у Еврокомиссии $7 млрд финансовой помощи в месяц

Президент Украины Владимир Зеленский заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Киеву требуется $7 млрд в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Зеленский озвучил данное требование на прошлой неделе во время визита фон дел Ляйен в Киев.

Также сообщается, что украинский лидер рассказал о проблемах, с которыми столкнулась страна при попытке экспортировать зерно. Фон дер Ляйен в ответ заявила, что Евросоюз будет применять ускоренные процедуры пересечения границы, чтобы помочь Киеву в этом вопросе.

Накануне стало известно, что ЕС увеличит финансирование украинской армии еще на €500 млн. Тем самым первоначальный бюджет будет утроен до €1,5 млрд.

Тогда же президент США Джо Байден заявил о выделении Украине помощи на $800 млн. По словам американского лидера, новый пакет поддержки будет включать в себя уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры и вертолеты.

За день до этого представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что Вашингтон прорабатывает возможность передачи Киеву артиллерии. Она отметила, что США обязались выделить на эти цели $1,7 млрд и стремятся ускорить поставки в ответ на запрос украинской стороны.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».