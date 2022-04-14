В Госдуме раскритиковали позицию ЕК по указу об оплате газа в рублях

Отношение Еврокомиссии к указу президента РФ Владимира Путина об оплате газа в рублях нелепо и в корне неправильно. Об этом в четверг, 14 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик

Как накануне сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ЕК посчитала указ об оплате газа в рублях нарушающим антироссийские санкции ЕС. Как посчитали в Брюсселе, распоряжение Путина создает «новые правовые обстоятельства». По мнению экспертов, Россия будет контролировать трансакции и сможет регулировать обменный курс в свою пользу.

«Очень нелепо и в корне неправильно называть указ президента России об оплате газа в рублях нарушением санкций, потому что сами по себе экономические ограничения в отношении нашей страны являются нарушением международного публичного права. По сути, Евросоюз попал в ловушку собственных санкций. Если коллеги из Евросоюза забыли, то им следует напомнить, что существует процедура введения экономических санкций против любой страны», — подчеркнул Белик.

В случае с Россией эта процедура не то что не была соблюдена, ее фактически не было, указал политик. Также он добавил, что в настоящее время наблюдаются ничем не обоснованные решения Евросоюза, США и ряда других стран, которые попирают все возможные нормы.

«Перспектива оплаты газа в рублях поставила многие страны ЕС в тупик. Поэтому Еврокомиссия теперь вдоль и поперек анализирует указ, пытаясь представить его как некое нарушение, так как отказаться от российского газа для ЕС не представляется возможным, а платить в рублях очень не хочется», — заключил депутат.

Ранее, 13 апреля, сенатор Алексей Пушков заявил, что последствия возможного появления «газового рубля» на фоне антироссийских санкций осознают и на Западе. По его мнению, западные страны хотят не позволить рублю вырваться на европейские, а затем и глобальные финансовые поля.

23 марта Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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