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МИД заявил о самообеспечении РФ главными сельскохозяйственными товарами

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Россия сумела приспособиться к санкциям, по главным сельскохозяйственным товарам практически вышла на самообеспечение. Об этом в четверг, 14 апреля, заявил директор первого департамента стран Содружества Независимых Государств МИД РФ Михаил Евдокимов.

Спецоперация в Донбассе 14 апреля. Текстовая трансляция
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«Россия существует под санкциями несколько лет и сумела к ним приспособиться: налажено импортозамещение, по ключевым сельскохозяйственным товарным группам мы вышли практически на полное самообеспечение», — заявил Евдокимов в интервью «РИА Новости».

По словам Евдокимова, совместные со странами-участницами Евразийского экономического союза проекты в промышленной и агропромышленной сферах становятся еще более актуальными сейчас.

8 апреля Евросоюз принял пятый блок санкций против России. Ограничения предусматривают заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию, в частности высокотехнологичных товаров на сумму €10 млрд.

Также ЕС ввел запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии, однако санкция не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия.

6 апреля официальный представитель государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации Фабиан Майенфиш заявил, что страна присоединилась к западным санкциям против РФ и заблокировала российские активы на сумму 7,5 млрд франков (более $8 млрд).

16 марта Швейцария включила в черный список более 200 физических и юридических лиц из России. Также страна запретила поставки в Россию товаров двойного назначения вне зависимости от их использования или пользователя.

28 февраля президент Швейцарской Кконфедерации Иньяцио Кассис заявил о применении страной всех санкций, ранее введенных в отношении РФ Евросоюзом.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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