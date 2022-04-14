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Жителей Германии предупредили о дефиците мяса в ближайшие месяцы

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В ближайшие месяцы в Германии могут возникнуть проблемы с доступностью мясной продукции. Об этом 13 апреля сообщил в интервью журналу Der Spiegel заместитель генерального секретаря Ассоциации фермеров Германии Удо Хеммерлинг.

«Мы уже столкнулись с продовольственным кризисом»
Член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм — о ситуации на энергорынке в Германии и последствиях отказа от российского газа

Как отмечает издание, сообщения о росте цен на продукты питания в стране появляются почти ежедневно.

Как заявил Хеммерлинг, в ближайшее время жители ФРГ столкнутся с дефицитом мясной продукции. Так, в стране вновь выросли цены на свинину, а также одновременно сильно подорожали и корма.

Некоторые фермеры опасаются, что они вряд ли смогут обеспечить своих животных и покрыть расходы на производство мясной продукции.

Как отметил представитель ассоциации, сейчас фермер получает €1,95 за килограмм свинины, однако, по мнению экспертов, его стоимость для покрытия расходов должна составлять €2,50, из-за чего держать свиней не имеет смысла.

В связи с этим фермеры теперь содержат меньше животных.

«Проблема скорее в том, что потребители привыкли к тому, что все всегда доступно. В отношении мяса это может измениться в ближайшие месяцы. Конечно, потребители могут просто купить колбасу вместо свиных отбивных. Но если станет известно, что отбивные в дефиците, и все быстро набьют морозилку, то этот эффект ажиотажа возникнет снова — и товара станет еще меньше», — предупредил Хеммерлинг.

25 марта немецкая ассоциация фермеров предупредила о беспрецедентном скачке цен на продукты. По мнению аграриев, отрасль столкнулась с огромным ростом затрат, особенно в области энергии, топлива, удобрений и логистики.

На фоне роста цен на пшеницу, 34% поставок которой приходились на Украину и Россию, Евросоюз уже разрешил использовать под посевы те земли, которые ранее не трогали из соображений экологии. Для помощи сельскохозяйственному сектору было выделено порядка €500 млн.

Ранее, 19 марта, министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир заявлял, что «употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против [российского лидера Владимира] Путина». По мнению германского министра, Россия якобы использует поставки продовольствия в качестве оружия.

Животноводы сочли предложение вредным. Людям очень трудно объяснить, что их личный отказ от употребления мяса может помочь в решении конфликта на Украине, полагают они. Кроме того, Союз немецких фермеров прогнозирует значительное увеличение стоимости продуктов питания в Германии.

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