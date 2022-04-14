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США опровергли информацию о приглашении Японии в военный альянс AUKUS

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Информация в СМИ о том, что США, Великобритания и Австралия неофициально предложили Японии присоединиться к новому оборонному партнерству AUKUS не соответствует действительности. Об этом в среду, 13 апреля, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«Эти сообщения не соответствуют действительности», — сказала она.

По словам Псаки, основной задачей стран, входящих в альянс, на данный момент является согласование деталей программы по совместной разработке передовых вооружений, о включении Японии в AUKUS речи не идет.

12 апреля японская газета Sankei Shimbun со ссылкой на чиновников написала о том, что Вашингтон, Лондон и Канберра увидели выгоду в возможном присоединении Японии к партнерству в области безопасности и обороны AUKUS. Отмечалось, что три государства хотят использовать японские технологическое возможности путем «разработки гиперзвукового оружия и усиления возможностей радиоэлектронной борьбы», кроме того, им интересны возможности Японии в кибернетике, технологиях искусственного интеллекта.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию по поводу получения Японией неофициального приглашения вступить в альянс, заявив, что что Москва внимательно следит за такими процессами. Кроме того, он отметил, что «подобные альянсы не являются инклюзивными».

После того, как 15 сентября 2021 года путем подписания соглашения между представителями Австралии, Великобритании и США появилось трехстороннее партнерство в сфере безопасности AUKUS, Россия выражала беспокойство в связи с созданием оборонного партнерства. Замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов обосновывал беспокойство тем, что такое сотрудничество связано с ядерной сферой.

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