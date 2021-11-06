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МИД РФ выразил озабоченность в связи с созданием альянса AUKUS

МИД: РФ рассчитывает получить ответы на вопросы по AUKUS
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Россия обеспокоена в связи с созданием США, Великобританией и Австралией альянса AUKUS и рассчитывает получить ответы на вопросы по данной теме. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщил замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

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«Мы поддерживаем те озабоченности, которые высказываются со стороны наших китайских коллег. В Первом комитете достаточно серьезные озабоченности были высказаны со стороны, например, стран АСЕАН, поскольку они видят в этом трехстороннем технологическом партнерстве угрозу региональной безопасности. Например, делегации Индонезии и Малайзии говорили о том, что реализация этой инициативы может привести к гонке вооружений в регионе», — заявил он журналистам.

Эти озабоченности обоснованы, так как такое сотрудничество связано с ядерной сферой, подчеркнул дипломат.

«Нам требуется больше времени и информации о том, как участники этого трехстороннего партнерства — США, Великобритания и Австралия — видят пути его реализации. Только получив полную информацию об этом, можно будет делать какие-то выводы и ставить вопросы относительно влияния инициативы на безопасность, режим ядерного нераспространения, соответствие этого партнерства тем обязательствам, которые имеют его участники в рамках различных международных соглашений», — добавил он.

22 октября посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков отметил, что создание AUKUS неизбежно приведет к ответу других стран региона на потенциальные угрозы. Он также выразил уверенность в том, что в Москве на межведомственном уровне этот вопрос будет тщательным образом проанализирован и приняты соответствующие меры, которые обеспечат должным образом региональные интересы и безопасность государства.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объявил, что организация имеет ряд вопросов к оборонному партнерству AUKUS. Он уточнил, что у стран-участниц AUKUS разный статус: две из них — признанные ядерные державы, а третья — нет. Это означает, что в их отношении действует разный международно-правовой режим, заключил Гросси.

15 октября в МИД России также заявили, что задачи создания альянса вызывают серьезную озабоченность в плане его влияния на региональную безопасность и осязаемых рисков развязывания гонки вооружений. Директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев подчеркнул, что Москва не приемлет логику узкоблоковых союзов, которые создаются для решения ситуативных задач.

2 октября глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что союз США, Великобритании и Австралии идет в русле размывания формата Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Он также отметил, что придуманная Штатами индо-тихоокеанская концепция направлена на развал единой системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Трехстороннее партнерство в сфере безопасности — AUKUS — появилось 15 сентября 2021 года путем подписания соглашения между представителями Австралии, Великобритании и США. Ради новых возможностей Канберра расторгла с Парижем договор на поставку субмарин стоимостью $66 млрд и спровоцировала дипломатический скандал.

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