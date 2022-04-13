В Кремле прокомментировали возможное вступление Японии в альянс AUKUS

Представитель Кремля Дмитрий Песков 13 апреля прокомментировал получение Японией неофициального приглашения вступить в альянс AUKUS.

Он отметил, что Москва внимательно следит за такими процессами.

«Подобные альянсы не являются инклюзивными. И, судя по позиционируемым целям и задачам, они, конечно, приводят к формированию таких узких междусобойчиков, которые вряд ли могут и должны становиться широкой платформой для обеспечения стабильности и безопасности такого огромного региона (Азиатско-Тихоокеанского региона. — Ред.)», — сказал Песков.

Накануне японская газета Sankei Shimbun со ссылкой на чиновников сообщила, что США, Великобритания и Австралия выразили интерес по поводу присоединения Японии к партнерству в области безопасности и обороны AUKUS.

Отмечалось, что вероятной целью сблизить страну с альянсом может являться намерение трех государств использовать японские технологические возможности путем «разработки гиперзвукового оружия и усиления возможностей радиоэлектронной борьбы». Три страны также интересуются возможностями Японии в таких областях передовых технологий, как кибернетика, искусственный интеллект и квантовые технологии, сказал собеседник газеты.

Трехстороннее партнерство в сфере безопасности AUKUS появилось 15 сентября 2021 года путем подписания соглашения между представителями Австралии, Великобритании и США. Издание Politico сообщало, что на встрече лидеров государств указывалось, что все три страны будут работать над передачей Австралии технологий, в частности, необходимого расщепляющегося материала для работы атомных подводных лодок. Это еще один шаг западных союзников с целью противодействовать усилению КНР в военной и технологической сферах, отмечало издание.

Позже, в ноябре того же года, замглавы российской делегации в первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов заявил, что Россия обеспокоена в связи с созданием США, Великобританией и Австралией альянса AUKUS, поскольку такое сотрудничество связано с ядерной сферой.