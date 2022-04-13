Японии предложили стать членом военного альянса AUKUS

США, Великобритания, Австралия выразили интерес по поводу присоединения Японии к партнерству в области безопасности и обороны AUKUS, пишет во вторник, 12 апреля, японская газета Sankei Shimbun со ссылкой на чиновников.

Отмечается, что вероятной целью сблизить страну с альянсом может являться намерение трех государств использовать японские технологическое возможности путем «разработки гиперзвукового оружия и усиления возможностей радиоэлектронной борьбы». Три страны также интересуются возможностями Японии в таких областях передовых технологий, как кибернетика, искусственный интеллект и квантовые технологии, отметил собеседник газеты.

Несмотря на то, что в японском правительстве есть те, кто положительно относится к присоединению к альянсу, есть и те, кто считает, что данный вопрос подлежит тщательному рассмотрению. Они выступают за то, чтобы ограничиться двусторонними отношениями с США, Великобританией и Австралией, с которыми Япония уже имеет отдельные соглашения о военном сотрудничестве, говорится в материале.

При этом сторонники идеи присоединения к AUKUS в японском правительстве настаивают на том, что это необходимо для противодействия растущему Китаю.

Трехстороннее партнерство в сфере безопасности — AUKUS — появилось 15 сентября 2021 года путем подписания соглашения между представителями Австралии, Великобритании и США. Издание Politico сообщало, что на встрече лидеров государств указывалось, что все три страны будут работать над передачей Австралии технологий, в частности, необходимого расщепляющегося материала для работы атомных подводных лодок. Это еще один шаг западных союзников с целью противодействовать усилению КНР в военной и технологической сферах, отмечало издание.

Позже, в ноябре прошлого года, замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов заявил, что Россия обеспокоена в связи с созданием США, Великобританией и Австралией альянса AUKUS, поскольку такое сотрудничество связано с ядерной сферой, подчеркнул дипломат.

В ответ на это глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси уточнил, что у стран-участниц AUKUS разный статус: две из них — признанные ядерные державы, а третья — нет.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, которое он высказал в октябре в год создания альянса, союз США, Великобритании и Австралии идет в русле размывания формата Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), придуманная Штатами индо-тихоокеанская концепция направлена на развал единой системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.